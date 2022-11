Janja cita Michelle Obama e promete combate ao racismo na gestão Lula

Socióloga Rosângela da Silva, a Janja, falou pela primeira vez neste domingo (13/11) (foto: TV Globo/Reprodução)

A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, afirmou que enxergou machismo nas críticas que recebeu ao longo da campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que pretende ressignificar o papel de primeira-dama.

As declarações foram dadas em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida na noite deste domingo (13).

"Houve machismo, porque talvez a figura do Lula por si só se bastasse, e agora tem uma mulher do lado dele. Hoje acho importante olhar para ele e também estar me vendo, isso não acontecia antes. Hoje ele tem um complemento, uma soma, que sou eu. Sou uma pessoa que é propositiva, que não fica sentada, que vai e faz", afirmou a mulher de Lula.

Janja citou como exemplo de primeiras-damas Michelle Obama, dos Estados Unidos, e Eva Perón (Evita), da Argentina. E disse que, no governo Lula, terá como compromisso com a luta contra a violência contra as mulheres, a alimentação e o combate ao racismo.

Essa foi a primeira entrevista de Janja à imprensa. Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, a socióloga chegou a cogitar conversar com a imprensa em determinados momentos, mas a orientação da campanha foi a de preservá-la para evitar polêmicas desnecessárias.