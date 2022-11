Michelle Bolsonaro compartilha e apaga vídeo que pede impeachment de Moraes

A primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou, em suas redes sociais, um vídeo no qual o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes. O vídeo foi postado pela esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa quinta-feira (10/11) e deletado nesta sexta (11/11), antes de completar 24h e ser arquivado automaticamente.

"A Constituição Federal expressa de maneira inquestionável no seu artigo 52 a competência do Senado em processar e julgar ministros do STF. Assim sendo, não cabe não deliberar neste plenário os pedidos de impeachment protocolados há mais de um ano e meio", declarou Heinze ontem, no Congresso Nacional.

Senador gaúcho citou a Constituição Federal para justificar pedido (foto: Reprodução/Instagram)

"Sentenças questionáveis estão sendo publicadas há quase dois anos sem que o assunto seja ao menos discutido nessa casa. O resultado é uma escalada de atos abusivos que chega até mesmo a aplicação de censura prévia, algo inconcebível no regime democrático de Direito", afirmou o senador.