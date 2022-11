Eleições 2022: paródia da abertura de Senhora do Destino viraliza nas redes

'Nova abertura' da novela 'Senhora do Destino' tem mais de 1,3 milhão de visualizações (foto: Reprodução/Redes sociais )

@chasingvit o Ciro meio meio, a piscada Jequiti, os avengers, a choquei, a Susana cantando, o final com o caminhão... Vittoria ISSO É O LOUVRE DA INTERNET %u2014 theozinho (@odiliobarb) November 11, 2022

eu perdi tudo na parte dos portais de fofoca, no flash da j******, nos vingadores e no caminhoneiro kkkkkkk. genial! %u2014 - (@carulinanaoviu) November 11, 2022

Eu tô presa nesse vídeo tem meia hora, não consigo trabalhar kkkkkk %u2014 Fábia Mazza (@FabiaMazza) November 11, 2022

O vídeo fica cada vez melhor não tem como escolher uma parte preferida kkkkk %u2014 LANNA (@lanna_ramirez) November 11, 2022

Já é a melhor retrospectiva 2022 hahahaha %u2014 Glayce (@GlayceMai) November 11, 2022

Uma paródia da abertura da novela “Senhora do Destino”, da TV Globo, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (11/11). Nas imagens são apresentados os grupos que atuaram nas eleições deste ano.Artistas, veículos de comunicação e até mesmo memes são exibidos ao som de “Encontros e Despedidas”, canção composta por Milton Nascimento e Fernando Brant e interpretada pela atriz Susana Vieira, que atuou na trama no papel da protagonista Maria do Carmo.Entre os personagens estão as peças do duelo entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Jair Bolsonaro (PL), como o youtuber Felipe Neto, favorável ao petista; e os cantores sertanejos Zezé di Camargo e Luciano, apoiadores do presidente.No Twitter, a versão da abertura tem mais de 1,3 milhão de visualizações. Assim como no vídeo original, a narrativa visual propõe escala de cores para diferenciar os grupos.Os elementos apresentados chamam a atenção dos espectadores, que destacam os pontos favoritos na chamada. Um perfil afirma que a produção é o museu “Louvre da internet”.O portal Choquei, em evidência pela cobertura das eleição, e os Vingadores, após os atores se pronunciarem em relação ao pleito, também são destacados. A aparição não passou despercebida pelos usuários, que definiram a abertura como “genial”.Os perfis alegam que o vídeo é “tão bom” que não conseguem parar de assistir e nem definir um momento favorito. Eles indicam o conteúdo como retrospectiva de 2022.