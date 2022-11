Lula realiza enquete no Twitter sobre volta do horário de verão no Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu enquete em suas redes sociais sobre um possível retorno do horário de verão (foto: Ricardo Stuckert)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu enquete em seu perfil no Twitter para saber o que seus seguidores pensam a respeito de um possível retorno do horário de verão. Adotada em 1931 e utilizada ininterruptamente entre 1985 e 2018, a medida adiantava o relógio em uma hora e tinha como objetivo economizar o consumo de energia em vários estados do Brasil, aproveitando a duração maior da luz do dia.





Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão? %u2014 Lula (@LulaOficial) November 7, 2022









LEIA - Bolsonaro diz que horário de verão não traz ganhos financeiros O questionário foi aberto por Lula às 18h17 desta segunda-feira (7/11). “Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão?”, perguntou o petista. Com mais de 1 milhão de votos até 21h10, 70,4% se mostraram favoráveis e 29,6% contrários.













“As conclusões foram coincidentes: questão de economia, o horário de pico era mais pra 15h, então não tinha mais a razão de ser [da permanência do horário], não economizava mais energia; e na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas”, disse Bolsonaro na ocasião. horário de verão no Brasil foi encerrado em 25 de abril de 2019 por meio de decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo argumentou ter consultado o Ministério de Minas e Energia e pessoas da saúde para tomar a decisão.





Em 2022, o mesmo ministério pediu novos estudos sobre a realização da medida para avaliar se, com a popularização do uso de placas de energia solar, reduziria o uso de luz de outras fontes. Em setembro, porém, Bolsonaro descartou dar continuidade à discussão sob a justificativa de não ter tempo hábil para concluir as avaliações.



Na última edição, o horário de verão começou em 4 de novembro de 2018 e terminou em 16 de fevereiro de 2019. Dez estados brasileiros - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - e o Distrito Federal adiantaram o relógio em uma hora.