Prefeita bolsonarista diz que vai renunciar depois que Lula assumir

A prefeita de Carlinda (MT), Carmen Martines (União Brasil), afirmou, nesta segunda-feira (7/11), que renunciará ao mandato após a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).A prefeita é pecuarista e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). Assim como grande parte dos bolsonaristas, ela não aceitou a vitória do petista nas urnas.Martines foi eleita prefeita em 2016 e reconduzida ao cargo em 2020. A resistência em aceitar a vitória de Lula, segundo ela, se dá por “não compactuar com a ideologia” do petista.Em entrevista ao UOL, a prefeita disse já ter comunicado a decisão aos secretários e solicitado a organização das pastas para seu vice, Pastor Fernando de Oliveira (PSC).