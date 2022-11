Veja pontos de interdição nas estradas em Minas Gerais

Interdições parciais são causadas por manifestantes e caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Polícia Militar de Minas Gerais atualizou a lista de rodovias com pontos com interdição causadas por manifestantes e caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na tarde desta quarta-feira (2/11), 19 pontos nas estradas mineiras ainda estão interditados. Segundo o tenente-coronel Flávio Santiago, Chefe do Centro de Jornalismo Policial, nenhuma rodovia sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apresenta bloqueio total.

Veja os pontos:

Ubá - MG 265 - KM 83 (Municipalizado) interdição parcial.

Iturama – MG 255 KM 139 - Entroncamento com MGC 497 - Interdição parcial

Sacramento – MG 428 - Divisa com Rifaina/SP - Interdição parcial

Campina Verde – BR 364 KM 138 - Interdição parcial

Lavras – BR 265, KM 345 - Interdição parcial

Divinópolis – MG 050 – KM 132. Interdição parcial

Itaúna – MG 050, KM 83 – Interdição parcial

Itueta - BR 259, KM 27 - Interdição parcial

Rio Paranaíba – BR 354, KM 327 - Interdição parcial

Monte Carmelo MG 190 KM 35, Interdição parcial

Coromandel BR-352 KM-58, Interdição parcial

Ipatinga – BR 381, KM 260 - Interdição parcial

São João Del Rei – BR 265, KM 255 - Interdição parcial

Ouro Fino – MG 290, KM 52 - Interdição parcial

Poços de Caldas - MGC 267 KM 536 - Interdição Parcial

Campestre - MGC 267 KM 482 - Interdição Parcial

Alfenas - MGC 491 KM 176 - Interdição Parcial

São João Batista do Glória - MG 050 KM 325 - Interdição Parcial

São Sebastião do Paraíso – MG 050 KM 402 - Interdição Parcial

Estradas federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG) também atualizou as informações de bloqueios em rodovias federais no estado. Até as 17h50, dois pontos sob responsabilidade da PRF ainda tinham interdições. Confira: