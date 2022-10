Dona Dóris, de 96 anos, que foi votar e outras personagens da eleição

(foto: Arquivo pessoal)

Deixar de votar? De maneira alguma. Dóris Sá Fortes vota há tantas décadas que já perdeu a conta. “Acho que um voto pode fazer a diferença”, comenta ela, que, aos 96 anos, foi ao Colégio Regina Pacis, no Bairro Gutierrez, na Região Centro-Sul de BH, para fazer valer seu direito de cidadã – em cadeira de rodas, acompanhada de um casal de filhos e do genro. O voto é secreto, e ela prefere mantê-lo desta maneira. “(As eleições deste ano) estão muito diferentes. Sabe de uma coisa? Não acho os dois candidatos bons, mas um é um pouco melhor do que o outro”, afirmou ela. “Ouço sempre as notícias e os debates.”

Cobrança ilegal no metrô

O metrô em Belo Horizonte começou o dia de eleições descumprindo decisão judicial que determinava gratuidade nas catracas. A Justiça Federal ordenou que a tarifa fosse de graça, das 7h às 18h, para os cidadãos que apresentassem o título de eleitor. A Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) começou o domingo cobrando a passagem. A situação foi normalizada após cinco horas de cobrança ilegal. A CBTU-MG informou que aguardava notificação oficial da Justiça.

Confusão na hora do voto

LEIA MAIS 12:10 - 31/10/2022 Cidades mineiras que mais votaram em Lula e Bolsonaro

10:31 - 31/10/2022 Cinco dados reveladores sobre o 2º turno das eleições

08:20 - 31/10/2022 Qual o futuro do bolsonarismo após derrota na eleição? A Polícia Militar foi acionada ontem após uma mulher de 74 anos tirar foto da urna eletrônica durante a votação, o que é proibido conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O caso foi registrado no Bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte. O mesário solicitou que a mulher entregasse o celular com a imagem, o que foi negado. Em seguida, ele reteve a identidade da idosa e acabou empurrado por ela. Com a chegada de policiais, a mulher apresentou o celular aos militares e mostrou que a imagem havia sido excluída. O mesário agredido não registrou ocorrência.

Votando com buquê

Uma empresária roubou a cena ao votar vestida de noiva e com buquê em Jataí, Goiás. Com medo de perder o horário da votação, Alzenice Rocha saiu da festa do próprio casamento e foi votar. Chegou em sua zona eleitoral acompanhada do cerimonialista e das damas de honra. A festa começou às 18h30 do sábado (29/10). “Se eu dormisse, não ia votar”, disse. “Estou só emoção de poder votar. Eu acredito muito no poder de exercer a democracia”, festejou. O marido dela, no entanto, não teve a mesma disposição e foi para casa descansar.

Mesário preso

Um homem de 31 anos que atuava como mesário foi preso após fazer propaganda boca de urna dentro da seção eleitoral. O caso foi registrado na Escola Estadual Francisco Escobar, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava vestido com a camisa da Seleção Brasileira e fazia comentários favoráveis a um dos candidatos à Presidência da República. Após ser flagrado descumprindo a lei, o mesário foi detido.

Operações controversas da PRF

O início da votação foi tumultuado em alguns estados do Nordeste. Operações de fiscalização do transporte público feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram consideradas ilegais, já que no sábado (29/10) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu qualquer ação militar que pudesse influenciar o transporte público de eleitores. Até as 12h35, a PRF realizou 514 ações de fiscalização contra ônibus, segundo a Folha de S.Paulo. A frase “Deixem o Nordeste votar” ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, teve que ser intimado pelo TSE para prestar esclarecimentos. Em coletiva de imprensa, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que as ações policiais não impediram que o eleitor chegasse às sessões eleitorais. “Não houve prejuízo aos eleitores. Nenhum ônibus voltou à origem.”

Votação na gringa

Lula (PT) alcançou êxito na maioria dos colégios eleitorais no exterior. Até por volta das 20h de ontem, o petista somava 51,11% dos votos válidos, contra 48,89% de Jair Bolsonaro (PL). A votação foi realizada em 181 cidades estrangeiras. O petista levou a melhor em Lisboa, Madri, Paris, Londres e Milão. Bolsonaro ficou em primeiro em Miami, Los Angeles, Nova York e Tóquio.

Morte durante celebração

Uma comemoração pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou na morte de uma pessoa no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. Amigos estavam celebrando ontem à noite em um bar, quando foram atingidos por tiros. Além da morte, outras duas pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Militar, há indícios de que a motivação do crime seja divergência política.

O POVO FALA

Por que você escolheu votar em Lula (pt) e quais as suas expectativas quanto ao governo do petista?





“É impossível deixar de votar nele e não votaria no outro nem se ele fosse do PT. A gente viu o Brasil voltar para o mapa da fome de novo, então espero que o Brasil cresça na questão econômica, além da inclusão social, menos desemprego e fome”

Débora Rebouças, 27 anos, auxiliar administrativo





“Não vejo o candidato oposto dele com nenhuma relevância, porque nesse período que ele esteve no governo não fez nada em prol do povo, principalmente das minorias. Espero que Lula cumpra as promessas de campanha, na área da educação, saúde, moradia e tudo mais”

Antônio Carlos de Oliveira Júnior, 64 anos, advogado





“Eu acredito que ele defende a democracia, a ciência, o meio ambiente. Ele foi um presidente que valorizou muito a educação, e, se hoje, eu tenho até pós-doutorado, com bolsas, foi graças à abertura que o governo do PT deu para pessoas de classes mais baixas.

Fernanda Nobre Amaral, bióloga, 43 anos





"Meu voto é para acabar com esse assalto das instituições que o governo atual está fazendo. Eu tenho mais afinidade pela centro-esquerda, mas neste momento, de fato, é tirar o Bolsonaro e acabar com o desmando do país"

Arthur Souto, engenheiro eletricista, 32 anos





"Ele deu oportunidades para a população de baixa renda. O PT sempre visou os direitos dos trabalhadores e todos aqueles que tínhamos foram podados no último governo. Muito nos foi negado e tirado, quase ficamos sem chão, mas agora ele está voltando”

Stela Maris, 70 anos, assistente social





"Escolhi o Lula porque ele é contra tudo aquilo que Bolsonaro representa. Quero que o desmatamento na Amazônia diminua, acabar com a fome, que não haja mais indígenas e quilombolas mortos. Parar toda a destruição do Bolsonaro já é um bom começo. Será o fim de uma tragédia”

Gustavo Vilas Boas, 42 anos, estudante de medicina





“Lula foi quem mais apoiou a cultura. Governar é uma coisa muito complexa, também depende da conjuntura global e uma coisa está ligada à outra, mas estou confiante e otimista quanto aos próximos anos”

Antônio José, 52 anos, músico





“Voto no Lula porque, além de ser estudante de uma universidade federal, sou de origem pobre e a primeira da família a conquistar uma vaga na UFMG graças às políticas públicas desenvolvidas pelo PT, que deram mais chances aos pobres"