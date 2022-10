Presidente da Argentina celebra vitória de Lula: 'alegria' e 'esperança'

Alberto Fernández e Cristina Kirchner parabenizam Lula pela vitória nas urnas; para o governo argentino, Luiz inácio é central para América Latina (foto: TOMAS CUESTA/AFP)

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, se mobilizou nas redes sociais na noite desse domingo (30/10), diante do resultado das eleições presidenciais do Brasil. O mandatário argentino celebrou a vitória de Luiz inácio Lula da Silva (PT), na disputa presidencial mais acirrada da história do país desde a redemocratização.