Confira a votação em Três Lagoas (MS), cidade de Simone Tebet

Simone Tebet (MDB) fez parte da campanha de Lula no 2º turno (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o presidente eleito do Brasil. O petista venceu neste domingo (30/10) o segundo turno das eleições contra Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Com 99,99% das urnas apuradas, Lula somava 50,9% dos votos válidos, ante 49,1% de Bolsonaro

Os eleitores de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, cidade natal de Simone Tebet (MDB), preferiram Jair Bolsonaro (PL) para a presidência da República neste domingo. A ex-senadora ficou em 3º lugar no primeiro turno das eleições e apoiou o ex-presidente eleito Lula no segundo.

Com 100% das urnas do município apuradas, o presidente recebeu 59,05% do total, 37.415 votos. Lula recebeu 40,95%, 25.948 votos, e nulos/brancos foram 4,41%, 2.923 votos. Apesar do apoio de Tebet a Lula, o município não deu a vitória ao presidente eleito.

No primeiro turno, Bolsonaro também venceu em Três Lagoas, com 52,67% do total (33.387 votos). Lula obteve 38,85% (24.636 votos), Simone Tebet 5,66% (3.590) e Ciro Gomes 1,94% (1.232 votos). Brancos e nulos foram 3,63%, 2.331 votos. A abstenção na cidade foi de 25,26%, 22.212 votos.