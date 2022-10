Gráfico mostra momento da virada de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno

Gráfico produzido pelomostra a evolução da apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial deste domingo (30/10) e destaca o momento exato em que Lula (PT) ultrapassou Jair Bolsonaro (PL).A reportagem coletou dados de cinco em cinco minutos a partir das 17h, quando começou a contagem, até 20h40, com 99,74% das urnas apuradas.O petista largou na frente. Poucos minutos depois, porém, Bolsonaro o superou e liderou boa parte da disputa.O atual presidente contou com a maioria dos votos dos estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que tiveram apuração mais rápida.Lula o ultrapassou muito graças aos votos do Nordeste. A virada ocorreu precisamente às 18h45. Dali em diante, o petista não foi mais ultrapassado e garantiu matematicamente a vitória pouco antes das 20h.