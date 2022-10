Jerônimo é eleito governador da Bahia (foto: Ascom/Jerônimo Rodrigues)

Jerônimo Rodrigues, candidato do Partido dos Trabalhadores, foi eleito governador da Bahia no segundo turno. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 96,13% das seções, ele recebeu 52,53% dos votos válidos (4.300.476 votos), isto é, matematicamente eleito.