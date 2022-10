Policial penal bolsonarista é preso por agredir apoiadora de Lula

Um policial penal apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso na tarde deste sábado (29/10) em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, por insultar, ameaçar e agredir pessoas que participavam de uma passeata de apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Homofobia





O estudante Lucas Melo também esteve na delegacia da Polícia Civil para registrar ocorrência por homofobia contra o homem. Enquanto bandeirava na praça, ele relatou ter sido atacado verbalmente.





“O cara chegou até mim do nada perguntando quanto eu estaria ganhando por estar ali, me manifestando a favor da candidatura do Lula. Eu ignorei por diversão, vezes até pedi a ele para sair, pois o mesmo havia chegado para querer discutir. Como ignorei ele, aí que foi o ápice”.





A partir daí, Lucas ouviu palavras homofóbicas. “Foi quando chegou o meu namorado para me tirar dali. Eu fiquei sem reação e muito sem graça. Não imaginava passar por isso. Foi quando ele se dirigiu a mulher com os familiares, atirou cerveja contra ela”.



Prisão

Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento em que a Polícia Militar prendeu o bolsonarista e o colocou dentro da viatura. Conduzido à Delegacia de Polícia Civil, o agente de segurança pública prestou depoimento ao delegado de plantão e, em seguida, foi liberado.





O homem estava em um bar quando a manifestação pró-Lula passou em frente ao local. No momento, ele começou a ofender uma mulher que integrava o evento. Embriagado, o policial a chamou de lésbica em razão do candidato escolhido para votar, atirou-lhe cerveja e ameaçou quebrar o carro dela. A vítima relatou o ocorrido nas redes sociais.“Estacionei o carro, o cara veio e falou sai daqui. Vou quebrar seu carro se ficar aqui. Aí eu desci do carro e falei: como é que é? Ele falou: só pode ser lésbica. Quem é do PT só pode ser lésbica. Jogou cerveja no meu carro, jogou em mim”.