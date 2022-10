Equipe de Lula alerta para panfletos falsos atribuídos ao PT em Divinópolis

O PT alega que o panfleto lista pautas que não integram o plano de governo de Lula (foto: Reprodução PT Divinópolis)

O diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, registrou denúncia no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) neste sábado, de ameaça derramamamento de panfletos nas imediações das seções eleitorais neste domingo (30/10).No documento, direcionado ao cartório eleitoral, o presidente do diretório municipal do TRE, Manoel Cordeiro, pede fiscalização a fim de que a prática seja coibida.