Fátima Bernardes questiona tratamento recebido por Roberto Jefferson

Fátima publicou vídeo nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes sociais)



por ser aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL). A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes se mostrou incomodada com a maneira que Roberto Jefferson foi tratado pelo governo após atacar agentes da Polícia Federal. Em um vídeo postado nas redes sociais nesta segunda-feira (24/10), ela sugere que o ex-deputado recebeu tratamento especial





Ao citar o ataque de Jefferson com tiros e granadas contra os policiais, Fátima destaca o pedido de Bolsonaro de enviar o ministro da Justiça, Anderson Torres, para ajudar na rendição do ex-parlamentar. Ela reflete se qualquer brasileiro naquela situação seria tratado da mesma maneira. “Será que nós receberíamos como tratamento o Ministro da Justiça do Brasil acompanhando a nossa rendição? Ou será que isso aconteceu porque o ex-deputado Roberto Jefferson é aliado do nosso presidente?”, disse.





Confira o vídeo.