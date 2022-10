Justiça pune empresários do comércio que praticaram assédio eleitoral

Os empresários deverão providenciar, no prazo de 24 horas, pelos mesmos canais de distribuição do vídeo originário, a retratação do conteúdo da mensagem (foto: Redes sociais)



O juiz ordenou, ainda, a publicação, em até 24 horas, de uma gravação em tom de retratação. Há pedido, também, para que a estrutura das associações não seja utilizada com fins eleitorais. Se o vídeo em tom elogioso ao presidente não for excluído, os réus estão sujeitos a multa diária que pode variar de R$ 30 mil a R$ 1 milhão.





Na peça pró-Bolsonaro, o presidente da Acip, Renato Mohallem Santiago, prega abertamente o voto na chapa do PL. "Conscientize seu colaborador da importância da política econômica em vigor no nosso país atualmente", diz. Gilson Madureira, do Sindicato do Comércio Varejista, adota tom semelhante ao defender a reeleição de Bolsonaro. "Você que é nosso colaborador, pense nisso, pense em garantir o seu emprego para 2023."





'Não há que se admitir voto de cabresto'

Autor da ação civil pública (ACP) que deu origem à decisão, o procurador do trabalho Geraldo Emediato de Souza também defendeu a publicação de novo vídeo por parte dos autores das imagens iniciais. “Além de suspender as práticas ilícitas, é importante que chegue aos trabalhadores a retratação dos culpados antes do dia da eleição, para que possamos ter um pleito democrático, como determina a nossa Constituição e outros dispositivos legais. Não há que se admitir em 2021 o voto de cabresto, como era a prática do coronelismo dos anos 20", disse.



PT denuncia empresa por assédio eleitoral após evento com funcionários

Todos estão sendo investigados por terem cometido atos que configuram assédio eleitoral conta seus trabalhadores. Além disso, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público de Minas Gerais foram oficiados do caso.



Os réus deverão, ainda, abster do uso da estrutura institucional do sindicato, associação ou clube, para acolhimento, divulgação, promoção ou patrocínio de atos que visem à persuasão de pessoas que mantenham relação de trabalho com os seus associados em favor de algum dos candidatos à presidência da República, sob pena de multa de R$ 50 mil, por descumprimento da obrigação de não-fazer.