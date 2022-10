Com artistas e intelectuais, editora faz campanha para Lula: 'L com livro'

Companhia das Letras fez campanha para Lula: 'L com livros' (foto: Reprodução/Instagram)

A editora Companhia das Letras chamou escritores, artistas e intelectuais para participar da campanha “faz o L com o livro” com obras que marcaram suas vidas. A manifestação é alusiva à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República.





“A equipe do Grupo Companhia das Letras convidou alguns de seus autores e autoras a se manifestarem, com seus próprios livros ou com obras marcantes em suas vidas, pela construção de um país democrático e igualitário”, publicou a editora em seu perfil no Instagram que conta com quase 700 mil seguidores.









Em setembro, Luiz Schwarcz, fundador da Companhia das Letras, defendeu abertamente a eleição de Lula para a presidência. Em 2018, ele também se posicionou favorável a Fernando Haddad (PT), que acabou sendo derrotado por Jair Bolsonaro.





“Passados quatro anos de Bolsonaro no poder, podemos dizer que o estrago foi muito pior do que o imaginado. (...) Os fuzis substituíram os livros, assim como as mentiras tomaram o lugar da verdade e da cultura. (...) Hoje escrevo para pedir que, depois do caos dos quatro anos de Bolsonaro no poder, tenhamos essa consciência e humildade”.