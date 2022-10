Em 1992, Bolsonaro apoiou 'pílula do aborto' no Brasil

Por Estado de Minas





Discurso sobre pílulas do aborto no Brasil vai contra um dos seus motes de campanha para a reeleição, em que Bolsonaro se diz contra a prática (foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) já apoiou o uso de "pílulas do aborto" para o controle das taxas de natalidade no Brasil. Quando deu a declaração, em 1992, Bolsonaro era deputado federal pelo PDC e ressaltou que "as pessoas debatessem o assunto com os pés no chão". O caso foi resgatado pelo blog da jornalista Andréia Sadi.

"É preciso, portanto, que todos tenhamos os pés no chão e passemos a tratar desse tema (controle da natalidade) sem demagogia sem interesse partidário ou eleitoreiro, porque de nada adiantam nossas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, quando se está em jogo, sem dúvida, uma questão bem mais grave e que, de fato, interessa à segurança nacional. Temos de viabilizar este país e apontar o caminho certo do desenvolvimento social e econômico", disse, durante discurso na Câmara dos Deputados.

Diário Oficial da Câmara dos Deputados com o discurso do então deputado federal Jair Bolsonaro sobre a pílula do aborto (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Em seguida, o então deputado citou a "pílula do aborto", que na ocasião, a China passaria a distribuir para os cidadãos para tentar controlar uma possível explosão populacional. Bolsonaro pediu à presidência da Câmara que uma reportagem que tratava sobre a pílula no país chinês, que é recordista em abortos no mundo, fosse transcrita para os "anais da casa".



Parte do discurso de Bolsonaro defendendo o uso da pílula do aborto no Brasil (foto: Câmara dos Deputados)

O então deputado havia relacionado o tema do controle da natalidade com a segurança nacional porque, segundo ele, as Forças Armadas selecionavam anualmente 800 mil homens, mas só 200 mil eram considerados aptos para "servir à pátria", já que a maioria era reprovada no exame médico. "Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos, sem condições de servir ao seu país", afirmou.

Parte do discurso de Bolsonaro defendendo o uso da pílula do aborto no Brasil (foto: Câmara dos Deputados)

O discurso completo de Bolsonaro sobre a pílula do aborto está transcrito no Diário do Congresso Nacional de abril de 1992, no link http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD04ABR1992.pdf#page=.