Violência política nas eleições deste ano é 436% maior que em 2018

Por Leonardo Godim





O estudo registrou 85 ameaças, 64 ofensas, 59 agressões, 23 atentados, 8 assassinatos, 5 casos de criminalização e 3 invasões desde o início do ano (foto: José Cruz/Arquivo Agência Nacional)

A violência política no Brasil bateu recorde nos dois últimos meses antes do primeiro turno das eleições deste ano. Em apenas 60 dias, foram registrados 121 assassinatos, atentados, ameaças, agressões, ofensas, criminalizações e invasões, somando 247 casos em 2022 – 436% a mais que em 2018, com 46 casos.