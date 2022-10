Conselheiro da OAB-MG defende que Lula e outros sejam fuzilados

Conselheiro federal da OAB Eliseu Marques, à direita, defendeu que Lula e outros políticos sejam fuzilados (foto: OAB Uberlândia/Divulgação)

O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) Eliseu Marques defendeu, em um grupo de WhatsApp que reúne 160 integrantes da entidade, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja fuzilado. Eliseu concorreu ao cargo de vereador de Uberlândia em 2016 pelo Solidariedade.

“Este bandido tinha que ser fuzilado a exemplo de outros que deveriam ter o mesmo fim”, comentou o conselheiro, em mensagens obtidas pelo Blog da Malu Gaspas, no jornal O Globo.





O comentário foi feito após outra integrante enviar um vídeo em que afirma que, caso o ex-presidente Lula seja eleito, o Brasil será como Cuba.Após o comentário de Eliseu, William Santos, diretor de inclusão da OAB do estado, pediu ironicamente que ele fizesse um vídeo público no qual divulgue e defenda a ideia de fuzilamento do candidato petista. A recomendação veio comparada com o exemplo da, agora, ex-vice-presidente da OAB Mulher de Uberlândia, Flavia Moraes A advogada disse, em vídeo postado no seu Instagram, que as pessoas de outras regiões devem boicotar o turismo ao Nordeste por ter sido o local onde o Lula recebeu maior porcentagem de votos. Segundo Flavia, ela "não vai mais alimentar quem vive de migalhas". Defensoria Pública no Triângulo Mineiro moveu uma ação pública contra a advogada por dano moral coletivo.No grupo, o presidente da seccional da OAB de Minas e administrador do grupo, Sérgio Leonardo, proibiu novas mensagens e pediu: "Evitemos discussões políticas neste grupo. Não agrega. Temos um compromisso maior com a advocacia mineira".Eliseu Marques desligou a ligação feita pelaao ser questionado sobre o teor da mensagem.



“Que mensagem que eu escrevi? Não tenho manifestação nenhuma, não”, disse antes de encerrar a chamada.