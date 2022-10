Rio de Janeiro: veja como foi o resultado do 1º turno

Lula e Bolsonaro disputam 2º turno em 30/10 (foto: foto: Clauber Cleber Caetano / Ricardo Stuckert)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, foi o candidato com o maior número de votos no 1º turno das eleições na cidade do Rio de Janeiro, no último domingo (2/10). Ele recebeu 1.695.777 votos, 47% do total.O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou em 2º lugar na capital fluminense, com 1.568.485 votos, 43,47% do total. Simone Tebet (MDB) obteve 4,41% do total, com 159.208 votos. Ciro Gomes (PDT) teve 3,74%, com 135.073 votos e Felipe D'Avila 0,65%, com 23.280.A abstenção no Rio de Janeiro foi de 24,19%, com 1.210.401 eleitores ausentes. Brancos foram 1,61% do total (59.815 votos) e nulos 3,28% (124.348 votos). No estado, 2.916.893 eleitores não votaram, ou 22,74% do total. Brancos foram 1,61% (159.773 votos) e nulos 2,96% (293.013)No Brasil, Lula obteve 48,43% do total, com 57.259.504 votos. Bolsonaro obteve 43,2% do total, com 51.072.345 votos. Tebet teve 6,34% (1.625.596 votos), Ciro 3,5% (898.540), Felipe D'Avila 0,72% (183.719) e Soraya Thronicke 0,6% (153.601).

Cláudio Castro foi reeleito governador do estado e obteve 49% dos votos da cidade do Rio de Janeiro, um total de 1.572.874. O 2º colocado, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), obteve 34,87% do total de votos dos cariocas, 1.119.201. Rodrigo Neves (PDT) teve 7,77%, com 249.386 votos e Paulo Ganime (Novo) 7,62%, com 244.707 votos.



No estado, Castro e Freixo obtiveram 58,67% (4.930.288 votos) e 27,38% (2.300.980) do total, respectivamente. Neves obteve 8%, com 672.291 votos, e Ganime 5,31%, com 446.580 votos.

Jair Bolsonaro obteve 51,09% dos votos dos eleitores do estado do Rio de Janeiro, contra 40,68% de Lula. Eles receberam 4.831.246 e 3.847.143 votos, respectivamente. Tebet recebeu 3,87% dos votos (365.969) e Ciro 3,19% (301.489 votos).