Candidatos disputam segundo turno no dia 30 de outubro

Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, e Eduardo Braga (MDB) vão disputar o 2º turno pelo governo do Amazonas.

Segundo as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o momento da publicação desta matéria, com 98,98% dos votos apurados, Lima tinha 42,67% dos votos. Braga, na segunda posição, tinha 20,9%.