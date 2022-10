Balanço do TRE-MG: 532 urnas substituídas; 3 cidades votaram com papel

Corpo Militar de Bombeiros informou ter sido chamado para 50 ocorrências dentro de zonas eleitorais e atendeu 52 pessoas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais divulgou na noite deste domingo (2/10) o balanço final das eleições em todo estado.Das 49.991 urnas disponibilizadas no estado, 532 foram substítuidas, ou seja, 1,06% do total de dispositivos. Nas cidade de Capelinha e Novo Cruzeiro, no Jequitinhonha; e Manhuaçu, no Zona da Mata, os eleitores tiveram que votar com cédulas de papel. A contagem foi concluída às 19h30.A Polícia Militar relatou ter atendido a 467 ocorrências no estado. Cento e quarenta e duas pesssoas foram presas - 14 foram Belo Horizonte. Os infratores foram autuados por crimes como boca de urna e propaganda eleitoral.A Polícia Civil disponibilizou 1905 agentes e 576 viatura para trabalhar durante o pleito. Foram registrados 33 procedimentos judiciários.Já o Corpo Militar de Bombeiros informou ter atendido 50 ocorrências dentro de zonas eleitorais, prestano socorro a 52 pessoas.