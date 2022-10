'Nós, mulheres, temos que ter uma mágoa desse governo', diz Dilma ao votar

Dilma faz sinal do L ao lado do deputado estadual Rogério Corrêa (foto: Reprodução/Twitter) A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) votou na manhã deste domingo (2/10), no Colégio Santa Marcelina, no Bairro São Luíz, na região da Pampulha de Belo Horizonte.





A petista acompanhará os resultados da eleição em São Paulo, com o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, depois, seguirá para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.









Além disso, a ex-presidente comentou sobre a importância da mulher no Brasil e a desigualdade social.“Nós, mulheres, temos que ter uma mágoa desse governo. Sempre quando você reduz todas as condições sociais, percebemos que as famílias são as mais afetadas . E quando falamos em família, também falamos da mulher. A família brasileira tem como seu centro a mulher”, disse.





“Tinha uma metalúrgica que dizia o seguinte: ‘Defender as mulheres não significa excluir os homens, afinal somos mães de vocês’. Mas falar das mulheres é também dizer sobre a desigualdade, principalmente sobre as mulheres negras, já que o nosso país é dominantemente negro e mulher”, comentou.





Segundo Dilma, somente o ex-presidente Lula tem a “sensibilidade” para cuidar dos brasileiros. “Esse país tem que ser respeitado por essas características e o Lula fará isso. Somente ele tem a sensibilidade para o povo brasileiro”, explicou.





A ex-presidente também fez críticas a política externa do governo de Jair Bolsonaro (PL). “Temos que melhorar as nossas relações por todos os países, seja na América Latina, nos Estados Unidos, Europa, Ásia, Índia e na China. Então, agora temos que retomar uma política externa que dê alto estima aos brasileiros. Não é possível que cada vez que o presidente abre a boca tenhamos vergonha”.