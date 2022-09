Moraes: 'Eleitores terão total segurança e liberdade para votar'

Alexandre de Moraes garante que população terá segurança e liberdade neste domingo (2/10) (foto: EVARISTO SA / AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse nesta quinta-feira (29) que garante aos eleitores "total segurança e liberdade" para a votação do próximo domingo (2).



"Todas as eleitoras e todos os eleitores poderão se dirigir às sessões eleitorais, tranquilamente, expor a sua posição ideológica votando no candidato ou nos candidatos que escolherem", afirmou Moraes, ao fim da sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) desta quinta.



LEIA MAIS - Bolsonaro faz ataques a Alexandre de Moraes: 'Seja homem uma vez na vida' O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse nesta quinta-feira (29) que garante aos eleitores "total segurança e liberdade" para a votação do próximo domingo (2)."Todas as eleitoras e todos os eleitores poderão se dirigir às sessões eleitorais, tranquilamente, expor a sua posição ideológica votando no candidato ou nos candidatos que escolherem", afirmou Moraes, ao fim da sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) desta quinta.



O ministro destacou medidas tomadas pelo TSE para aumentar a segurança nas eleições, como o novo texto sobre a proibição da entrada com celular nas cabines de votação e a proibição a CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) de transportarem armas e munições no dia que antecede a votação, na data do primeiro turno e nas 24 horas seguintes.



Sobre os celulares, Moraes disse que a decisão é muito importante porque "garante a tranquilidade ao eleitor da liberdade do seu voto em virtude do sigilo".