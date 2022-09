Petista mantém vantagem sobre presidente, indica Ipec

São Paulo - Pesquisa Ipec divulgada ontem, encomendada pela Rede Globo, indica o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 48% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31%. Na comparação com a pesquisa anterior, de 19 de setembro, Lula passou de 47% para 48% e Bolsonaro se manteve com 31%. Outros candidatos que pontuaram são Ciro Gomes (PDT): 6% (7% na pesquisa anterior); Simone Tebet (MDB): 5% (5% na anterior); Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na anterior).Felipe d'Avila (Novo): 1% (zero na pesquisa anterior). Os demais candidatos não pontuaram nas duas pesquisas. São eles Vera (PSTU), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Constituinte Eymael (DC) não foi citado (0% na pesquisa anterior). Brancos/nulos são 4% (5% na pesquisa anterior). E não sabe/não respondeu, 4% (4% na pesquisa anterior).





O levantamento mostra também que Lula vai melhor entre quem avalia negativamente a gestão Bolsonaro (foi de 78% para 80%); entre os que vivem no Nordeste (62%, ante 63% do levantamento anterior); entre as famílias com renda mensal de um salário mínimo (57%, ante 58% no levantamento anterior); em residências em que ao menos uma pessoa receba auxílio do governo federal (55%, mesmo índice do levantamento anterior); entre pessoas com ensino fundamental (55%, contra 58% na rodada anterior); entre católicos (54%, contra 53% anteriormente); entre pretos e pardos (51%, ante 52% no levantamento anterior); entre os que vivem em municípios com até 50 mil habitantes (52%, ante 53% na rodada anterior). Nessa rodada, o petista passa a se destacar entre quem não é católico nem evangélico ou não tem religião (56%); entre as mulheres (51%), na comparação com homens (45%).





No cenário de eventual segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 54% a 35%, mesmo índice da semana passada. "Considerando a estabilidade do cenário e a margem de erro da pesquisa, Lula pode ter entre 46% e 50% das intenções de voto. Já as menções aos demais candidatos, somadas, ficam entre 46% e 42%.





Dessa forma, ainda não é possível afirmar se o petista poderia ou não vencer a eleição no primeiro turno", segundo o Ipec.





Quanto à rejeição, Bolsonaro oscilou um ponto para cima, e Lula oscilou dois pontos para cima em relação à pesquisa anterior. Os números são os seguintes: Bolsonaro: 51% (50% na pesquisa anterior), Lula: 35% (33% na anterior), Ciro: 14% (15% na anterior), Tebet: 6% (6% na pesquisa anterior.





A pesquisa ouviu 3.008 pessoas em 183 cidades, entre 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE sob número BR-01640/2022.