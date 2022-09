Weintraub sobre Bolsonaro: 'Não vou passar pano para ladrão'

Para Weintraub, os brasileiros têm uma escolha: ou 'passar pano para mentira' ou 'passar pano para ladrão' (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)





Em live, no sábado (17/9), o ex-ministro disse que o bolsonarismo é uma “farsa”.





“Que lixo a situação que a gente chegou depois de tanto esforço, tanto sacrifício para andar numa porcaria de um jet ski e ter um monte de mansão”, declarou.



“Ele teve que se entregar para o centrão porque a família se lambuzou. A hora que pegaram ele, pegaram o Flavião... Pegaram, pegaram... Tamo aqui, tem foto, tem tudo”, completou.





Ainda segundo Weintraub, os brasileiros têm uma escolha: “passar pano para mentira, ou passar pano para ladrão”.





“Ladrão! Tá com dificuldade de falar? Porque o bolsonarismo se corrompeu. Eu duvido que ele tenha de falar que ele não entregou o ministério pro centrão, que nem ele tá falando por aí agora. O que o Bolsonaro quer? Ele quer a estrutura do PL, quer o dinheiro do PL, agora o PP mandou mais dinheiro pra ele também. Bolsonarismo é uma farsa, é uma pirâmide e vai ser desmontado. O que tem de malandro que usa a religião para enganar, pra se dar bem”.





Questionado se o presidente Jair Bolsonaro “rouba ou deixa roubar”, Weintraub respondeu com uma ironia.









A máscara dessa turma caiu!

"Manda um PIX!" pic.twitter.com/naKbjfRCHz %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) September 15, 2022

“Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco. Bicho, se não e porco, é feijoada. Respondidos?”, perguntou.

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB), candidato a deputado federal por São Paulo e ex-aliado de Jair Bolsonaro (PL), chamou o presidente de “corrupto”.Para ele, a família de Bolsonaro se “lambuzou na corrupção” e ele não vai mais “passar pano”.