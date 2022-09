Eleições 2022: Conheça os jingles mais engraçados dos candidatos

Humor e tentativa de viralizar na internet é aposta de candidatos nas Eleições 2022 (foto: Agência Brasil)

Paródias, memes, marchinhas ou composições autorais… As canções "chiclete" - aquelas que grudam no ouvido - são as principais estratégias políticas usadas pelos candidatos durante o período de eleição. Desse modo, conquistam a atenção dos votantes com jingles engraçados, uma maneira prática de o eleitorado memorizar os números na hora de votar.

Existem diferentes estratégias que englobam os jingles de campanha e podem se tornar decisivas na hora de eleger. Uma dessas táticas, são as produções cômicas que provocam o interesse do público e se popularizam com grande velocidade.



Com isso, candidatos às vagas de deputado federal, ao senado e a assembleia legislativa de seus estados, apostaram nos jingles engraçados como plano de campanha. A maioria deles tentam associar suas propostas em paródias de músicas e ritmos que estão fazendo sucesso nas redes sociais, nos últimos meses. Confira.

Kim Kataguiri (União)

“Não aguento o preço da marmita, na minha conta só tem cobrança. É a inflação que voltou quando elegemos o capitão.”

Segundo espectadores no Youtube, a criatividade pode definir o jingle de campanha do deputado federal Kim Kataguiri (União - SP), candidato à reeleição. A versão imita o ritmo cantado na abertura do anime Dragon Ball GT de forma dinâmica, em que combina a letra divertida, memes e imagens.

A canção do deputado que se diz “otaku e gamer” nas redes sociais continua: “Pensei que Paulo Guedes era sensei, fui na sua palestra acreditar que o preço do PlayStation e acabar baixando no fim. Eu me lasquei. O Brasil nunca saiu do lugar, até joguinho indie eu pirateei, parei com lolzinho para não pagar a conta de luz. Eles perguntam: ‘E o PT?’, pois as acusações não sabem responder. Não enganam mais ninguém, Rachadinha e Petrolão tem que acabar.”

Tiririca (PL)

O deputado federal Tiririca (PL-SP), candidato à reeleição, fez uma paródia da música "O portão" de Roberto Carlos. "Eu votei, de novo eu vou votar. Tiririca, Brasília é seu lugar", canta o parlamentar nos instantes iniciais do vídeo.

Durante a performance, Tiririca encena o episódio em que o cantor se irritou com uma fã e mandou a mulher “calar a boca” em um show em julho deste ano.

Antonio Fernando (PP)

“É o deputado do povo”, assim destaca a campanha do deputado estadual por Pernambuco e candidato à reeleição Antonio Fernando (PP-PE), também conhecido por Bigode. O deputado lançou uma paródia da música “Tem cabaré essa noite”, hit dançante, que emplacou nas vozes de Nivaldo Marques e Nattan.

“O povo do sertão ele valorizou, é o melhor deputado, o povo aprovou. Antonio Fernando trabalha para todos. Eu já tenho certeza em quem eu vou votar, vote Antonio Fernando para continuar.” canta a versão do forró para a campanha.



A música também serviu de base para o jingle de Cleitinho Azevedo (PSC-MG). No refrão, o candidato aposta na repetição do número. “Vote 200, Cleitinho, ui, ai”.







André Fernandes (PL)

Atual deputado estadual do Ceará, André Fernandes (PL-CE) está concorrendo a uma vaga na Câmara Federal, nas eleições de 2022. Para promover sua candidatura, ele e sua equipe lançaram o jingle “O 01 do Bolsonaro no Ceará", em que evidencia a relação do candidato com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o coloca contra a corrupção.

“2222 o federal do capitão. Terror das feministas e dos esquerdistas.”, diz a letra da canção.

Max Maciel (PSOL)

Um beat envolvente, coreografado, e a repetição do número do candidato, embalam a campanha do suplente de Deputado Distrital, Max Maciel (PSOL). O vídeo divulgado é característico dos conteúdos no TikTok, simples com ênfase na dancinha.

Além da letra reforçar aos votantes o número do candidato à vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal , incentiva a participação: “não esqueça de gravar sua coreografia”

Nosso jingle tá no ar!

E com direito a dancinha!



E tem dancinha para todos os gostos, viu?

Pra quem tem mais malemolência e pra quem tá mais pra Max %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02.



Já sabe, né? Manda esse vídeo pra todo mundo! E não esquece de gravar sua coreografia desse hino e mandar pra gente! pic.twitter.com/b3B9aGHD1H %u2014 Max Maciel | 50.100 (@maxmacieldf) September 3, 2022

Marília Arraes (Solidariedade)

Exercendo o mandato de deputada federal Marília Arraes (SD) está na corrida ao governo de Pernambuco, nas eleições de 2022. A candidata também investiu na dancinha e nos trechos constantes, para impulsionar a campanha eleitoral.

O clipe, que conta com a participação de figuras como Dadá Boladão, André Viana, Vytinho NG e MC Troinha, ressalta a parceria com o ex-presidente Lula: “Tá na defesa de quem precisa, com Arraes e Lula, lá vem Marília. E marilhando eu sei que vou. Pernambuco tá na veia. 77 confirmou!”.

O jingle tá bombando e já tá com mais de 500 mil visualizações aqui no Instagram! Lá na urna, na rua, na feira, no brega, no funk, tá na boca da galera, é 77 e confirmou! #MaríliaÉ77 %uD83D%uDC83%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/SjxwQ5exkH %u2014 Marília Arraes #MaríliaÉ77 %uD83E%uDD91%uD83D%uDC83 (@MariliaArraes) August 29, 2022

Ratinho Junior (PSD)

Candidato à reeleição ao governo do Paraná, Ratinho Junior (PSD) reproduz uma versão do Programa do Ratinho, do SBT, como jingle de campanha: “Tem café no bule, coragem e saúde ele traz muita alegria para você”.

Qualquer jingle que não seja essa, tá de palhaçada pic.twitter.com/VrKrCSNkIB %u2014 desajustado social (@oquedisse_tim) August 29, 2022

Chris Tonietto e Márcio Gualberto (PL)

A parceria entre a deputada federal Chris Tonietto (PL), que tenta reeleição este ano, e o candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro Márcio Gualberto (PL), rendeu uma paródia do clássico do rock “We will rock you”, da banda Queen.

Na música a dupla se apresenta como opositores do Partido dos Trabalhadores: “Contra o PT, comunismo e socialismo, quero essa ideologia na lata do lixo”.

Chris Tonietto - 2214

Márcio Gualberto - 22070 @depmgualberto



Você também leu essa legenda cantando no ritmo do nosso jingle? %uD83D%uDE01



Conta aqui%uD83D%uDC47 pic.twitter.com/kqMFaapo47 %u2014 Chris Tonietto (@ToniettoChris) August 30, 2022

Adriana Gerônimo (PSOL)

A candidata ao cargo de deputada estadual do Ceará Adriana Gerônimo (PSOL), apostou em uma versão do piseiro de João Gomes, “Meu Pedaço de Pecado”. Na paródia da campanha é apresentado propostas de Adriana Gerônimo para o estado.

“A história você já conhece. Ela é cearense, ela é brasileira, é mulher, é mãe, é guerreira e vive na luta de ser mulher preta. Ela vai lutar pelo combate da fome e da desigualdade social, apoiar as mães, cuidar bem da infância e da diversidade em geral”, narra a canção.

O meu nome é Adriana deputada estadual %uD83C%uDFB6



O clipe oficial do nosso jingle tá uma lindeza!! Já aprende a letra e a coreografia e vem fortalecer essa campanha maravilhosa!#AdrianaGernonimo50777 pic.twitter.com/Et4hTtWT2t %u2014 Adriana Gerônimo %uD83C%uDF3B (@Adrianageronim) September 5, 2022

Outras paródias

A produtora Jingle Online, especializada em canções para campanhas políticas, localizada no Rio Grande do Sul, ajuda candidatos de todo país na construção de uma estratégia musical. A empresa disponibiliza uma porção de amostras pré-definidas, de diferentes cantores e arranjos.

Quando admitida a Jingle Online molda a paródia para o candidato contratante. Confira os modelos divulgados:

Paródia de “Revoada no colchão”

Paródia de “Barões da pisadinha”

Paródia de “Pipoco”

Paródia de “Dançarina”

Paródia de “Acorda Pedrinho”