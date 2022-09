Pesquisa Atlas: Bolsonaro lidera em Santa Catarina com 49,5%

Bolsonaro lidera em Santa Catarina (foto: SERGIO LIMA/AFP)





Candidata pelo MDB, Simone Tebet aparece em terceiro lugar com 9%. Depois dela, vem Ciro Gomes (PDT) com 5,5% das preferências. Felipe D'Ávila do Novo aparece com 1,6%. Vera Lúcia do (PSTU) tem 1,1%.





Soraya Thronicke (União Brasil); Pablo Marçal (Pros); Leo Péricles (UP) e Sofia Mazano (PCB) aparecem com menos de 1%. Padre Kelmon (PTB) não pontuou.

Confira:

Bolsonaro: 49,5%

Lula: 26,5%

Tebet: 9%

Ciro: 5,5%

Felipe D'Ávila: 1,6%

Vera Lucia: 1,1%

Pablo Marçal: 0,9%

Sofia Manzano: 0,2%

Padre Kelmon: 0%





*Não sabe/Voto nulo ou branco: 4,6%





Governo





Na disputa pelo governo de Santa Catarina, o senador Jorginho Mello (PL) aparece na liderança com 25,1%. Seguido por Moisés (Republicanos) com 19,3%.





Candidato pelo União-Brasil Gean Loureiro aparece com 15,9%. Décio Lima, do PT, tem 14,5%. Já Esperidião Amin (PP) aparece com 9,5%. Odair Tramontin, do Novo, tem 3,6%.





Jorge Boeira (PDT); Leando Borges (PCO), Professor Alex Alano (PSTU) e Ralf Zimmer (Pros) não somaram 1%.





Confira:





Jorginho Mello: 25,1%

Moisés: 19,3%

Gean Loureiro: 15,9%

Décio Lima: 14,5%

Esperidião Amin: 9,5%

Odair Tramontin 3,6%

Jorge Boeira: 0,5%

Leandro Borges: 0,2%

Professor Alex Alano: 0,2%

Ralf Zimmer: 0,2%





Votos branco/nulo: 3,7%

Não sabe: 7,2%





Pesquisa





A pesquisa Altas Arko tem como público alvo o eleitorado do Estado de Santa Catarina. Foram entrevistados 1.643 eleitores, entre os dias 04/9 e 08/9, pelo recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos e o nível de confiança é de 95%.





Pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral pelo número: SC-02939/2022









