Lula volta a Montes Claros para tentar reeditar 'comícios históricos'

Em 1994, quando concorreu ao Planalto pela segunda vez, Luiz Inácio Lula da Silva teve passagem histórica por Montes Claros (foto: ARQUIVO) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um comício em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (15/9), às 18h. Ele retorna a uma cidade onde a realização de eventos com a presença dele em campanhas políticas se tornou uma “tradição”.







Em 1994, quando concorreu (e perdeu) ao Planalto pela segunda vez, Lula teve uma passagem pelo município que ganhou grande espaço na imprensa, com chamada de primeira página no New York Times. A visita fez parte da “Caravana da Cidadania”, giro do petista pelo interior do país.



O então correspondente do jornal americano no Brasil, James Brooke, descreveu como foi a investida do petista no interior brasileiro. Lula liderava as pesquisas de opinião, mas, já no primeiro turno da eleição de 1994, foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que foi embalado pelo Plano Real, lançado no mesmo ano pelo governo Itamar Franco, do qual FHC era ministro da Fazenda.



Foi na cidade-polo do Norte de Minas que Lula selou sua aproximação com o empresário José Alencar, vice do petista em seus mandatos na Presidência da República (de 2003 a 2006 e 2007 a 2010).



O ex-presidente e o empresário iniciaram entendimentos em 2001, quando um grupo de petistas, com Lula à frente, visitou as fábricas do Grupo Coteminas (fundado por Alencar) em Montes Claros.



Outras viagens



Luiz Inácio Lula da Silva fez outras viagens a Montes Claros em 2002 e 2006, e ainda em 2010 e 2014, nas campanhas da ex-presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente também participou de uma concentração na mesma cidade em 27 de outubro de 2017, quando comemorou 72 anos.



Na ocasião, fez outra viagem nos moldes da “Caravana da Cidadania”, passando pelos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e pelo Norte de Minas.



O petista já enfrentava os processos da Operação Lava-Jato, por denúncias de corrupção, o que o levaria à prisão em Curitiba em 7 de abril de 2018 – ele ficou preso por 580 dias, sendo solto em 8 de novembro de 2019, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as condenações impostas pelo ex-juiz Sergio Moro, no âmbito das investigações.



“O Lula tem um vínculo com a região Norte de Minas e Montes Claros, não somente por causa da questão política. A primeira ligação dele com Montes Claros é pessoal, pois a primeira mulher dele (Maria de Lourdes) era natural da cidade”, afirma o engenheiro Marcos Maia, um dos antigos filiados do PT no município.



“Também temos que considerar que o Norte de Minas tem semelhanças com o Nordeste, especialmente quanto às condições socioeconômicas. Então, Lula também tem esse sentimento com a região, pelo fato de ser a região de um povo sofrido, uma gente que precisa ser socorrida e apoiada”, completa Maia.



Outro filiado “histórico” do PT em Montes Claros, o professor José Geraldo Leão Cangussu, o Kojak, lembra que acompanhou todas visitas de Lula ao município para campanhas políticas desde 1989. Ele salienta que o “lulismo é muito forte” no Norte de Minas”.



O candidato do PT sempre venceu as eleições em quase todos os municípios da região.