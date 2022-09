Candidatos ao governo de Minas adotam estratégias diferentes

Romeu Zema fez campanha em Ribeirão das Neves, na Grande BH (foto: GIL LEONARDI/NOVO)





Os candidatos ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) e Carlos Viana (PL) adotaram estratégias distintas para o antepenúltimo fim de semana antes do primeiro turno da eleição, marcado para 2 de outubro. Enquanto o governador Romeu Zema (Novo), que disputa a reeleição, não terá agenda de campanha hoje e amanhã, o ex-prefeito de Belo Horizonte reservou o sábado para ficar na capital mineira e conversar com lideranças da causa ambiental e de representantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sindute). Amanhã, ele fará caminhada no Bairro Alto Vera Cruz, no Leste belo-horizontino. Já Carlos Viana segue para encontros em Rubim e Almenara, no Vale do Jequitinhonha.





Embora Kalil esteja distante de Zema nas sondagens eleitorais, a campanha do PSD ganhou impulsos recentes. Isso porque, ontem, levantamento Genial/Quaest (registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-09401/2022) apontou que o candidato à reeleição adversário vence o rival por 47% a 28%. Apesar dos números, o ex-prefeito cresceu quatro pontos em relação à coleta anterior, feita em agosto – o que representa oscilação acima da margem de erro, de dois pontos percentuais.



Alexandre Kalil fez caminhada em Coronel Fabriciano, Leste de MInas (foto: LEANDRO COURI/DIVULGAÇÃO)



Antes, na terça-feira, Kalil registrou 31% no Ipec (registro MG-02838/2022). Em que pese o fato de Zema ter 47%, o pessedista subiu sete pontos desde o levantamento anterior, no mês passado. Enquanto Zema, que ontem cumpriu agendas em BH, tenta associar Kalil ao antecessor Fernando Pimentel, do PT – partido que integra a chapa do PSD –, o ex-prefeito aposta nas críticas ao atual mandatário. Ontem, durante passagem por Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, os alvos foram a malha viária do estado e a infraestrutura da saúde pública. “Você não pode sair de Belo Horizonte para o Vale do Aço e levar cinco horas em 200 quilômetros”, disse Kalil.









Dois dias após ser um dos protagonistas da versão belo-horizontina dos atos bolsonaristas do Dia da Independência, Viana aproveitou a sexta-feira para se reunir com apoiadores na capital. “Tenho dedicado atenção muito especial, agora, às cidades fora de Belo Horizonte, especialmente na região metropolitana — e às regiões onde atuo muito. E, também, dedicação muito grande aos grupos conservadores e de direita, que estão solicitando materiais e minha visita”, explicou ao Estado de Minas.





A estratégia do senador de atrelar sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido vista, também, nas redes sociais. Uma das mais recentes publicações de Viana, por exemplo, traz declaração de apoio a ele dada por Nikolas Ferreira (PL), vereador de Belo Horizonte e um dos esteios do bolsonarismo no estado. Apesar de ainda patinar nas pesquisas, o candidato liberal ao governo crê na reversão do quadro. “Estamos preparados para ganhar no segundo turno. Temos conhecimento muito grande do estado. Nossas propostas estão em encontro ao que os mineiros esperam”.





Ontem, Zema se encontrou com apoiadores em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, e foi a um centro esportivo em Santa Luzia. “Quero aproveitar esses momentos com cada mineiro para ouvir ainda mais e conversar. Todos os lugares que percorri, eu já conhecia. É uma satisfação voltar e ver que as coisas estão melhorando com o nosso trabalho”, afirmou.





SAÚDE





Os outros concorrentes ao Palácio Tiradentes também terão um fim de semana movimentado. Hoje, Marcus Pestana, que lidera a chapa do PSDB, vai a Montes Claros e Salinas, no Norte mineiro. Ex-secretário de Estado de Saúde, ele tem, no roteiro, visitas a hospitais das duas cidades. Amanhã, em BH, ele vai usar o dia para gravar programas eleitorais. À esquerda, candidatas também se programam para participar do conselho do Sind-Ute, hoje. Até ontem, Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU) e Renata Regina (PCB) haviam confirmado presença. As três, bem como Indira Xavier (Unidade Popular), vão engrossar um ato pró-democracia convocado para a Praça Afonso Arinos, na Região Centro-Sul da capital.





Indira, aliás, vai utilizar o fim de semana para dar apoio à campanha da chapa de seu partido à Presidência da República. Isso porque BH receberá a visita de Samara Martins, candidata a vice na chapa de Leonardo Péricles. Juntas, as correligionárias participarão de outras atividades, como um tour pela Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades da Avenida Afonso Pena (Feira Hippie), amanhã. Lourdes Francisco, do PCO, por sua vez, bate ponto em uma festa do congado em Oliveira, no Centro-Oeste mineiro. Cabo Tristão, representante do PMB, não havia enviado a agenda de hoje até o fechamento deste texto.