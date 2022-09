Witzel tem candidatura indeferida para o Governo do RJ

Witzel com Bolsonaro em cerimônia no Planalto (foto: Carolina Antunes/PR )

Wilson Witzel (PMB) teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) em razão da punição imposta durante o processo de impeachment que o afastou definitivamente do cargo de governador do estado.

O TRE também indeferiu a candidatura da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro Helena Witzel, em razão da ausência de entrega de uma certidão criminal à Justiça Eleitoral.