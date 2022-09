Soraya Thronicke: 'Nao quero saber se é imbrochável, mas incorruptível'

Soraya Thronicke diz que Bolsonaro "prima pela desqualificação" (foto: Miguel Schincariol/AFP)

A candidata à presidência da República, Soraya Thronicke (União Brasil), criticou o discurso de Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (7/9), na celebração do bicentenário da Independência do Brasil. O presidente pediu aos seus apoiadores para gritarem "imbrochável".









De acordo com a candidata, a população brasileira precisa recuperar os símbolos nacionais, como a bandeira do país e as cores verde e amarela - frequentemente associadas a Bolsonaro.





"Não podemos admitir que sequestrem nossos símbolos e nossa esperança. Reforçando que os ícones pátrios não pertencem a algum candidato específico. A bandeira é nossa!", frisou.





A presidenciável contabilizou 1% das intenções de voto em pesquisa divulgada pelo Datafolha no dia 1º de setembro.





Em 2018, Soraya Thronicke se elegeu senadora em Mato Grosso do Sul apoiando a candidatura de Bolsonaro à presidência.