Thronicke sobre Bolsonaro: 'Brasil precisa de um presidente incorruptível'

Para Soraya Thronicke, Bolsonaro prima pela 'desqualificação' (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP )





“Divorciado do respeito à data, em pleno 7 de Setembro, o presidente insiste em propagar que é imbrochável - informação que, sinceramente, não interessa ao povo brasileiro”, escreveu a senadora. “O que o Brasil precisa, mesmo, é de um presidente incorruptível”, afirmou.





Durante fala a apoiadores, Bolsonaro puxou um coro sobre ele mesmo.



Presidente também falou sobre a primeira-dama com um tom machista e deu um conselho para que homens procurem mulheres classificadas por ele de "princesas" e que os façam felizes. Durante fala a apoiadores, Bolsonaro puxou um coro sobre ele mesmo. "Imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável", repetiu o grito entoado pelos apoiadores.

Candidata ao Planalto pelo União Brasil, Soraya Thronicke, criticou as falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante comício após desfile do 7 de Setembro, em Brasília. Em um momento do discurso, o chefe do Executivo federal se chamou de “inbrochável”.