Lula critica uso de Michelle Bolsonaro em propaganda eleitoral

Em entrevista à rádio Clube de Belém, do Pará, na manhã desta quarta-feira (31), Lula criticou inserção em que Michelle trata da transposição do rio São Francisco.





"Ontem no programa de TV dele, ele colocou a mulher para dizer que foi ele que levou água para o povo do Nordeste, para ajudar as mulheres pobres do Nordeste. Ele tem a desfaçatez de contar essa mentira sem nenhum critério de vergonha para o povo", disse Lula à Rádio Clube de Belém, do Pará.