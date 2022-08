Vereadora trans é sequestrada no Espírito Santo

Vereadora está desparecida no ES (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Segundo a Polícia Militar (PM), a vereadora foi abordada em um curral enquanto cuidava do rebanho em Mundo Novo, na zona rural de Rio Novo do Sul, localizado no Sul do Estado.

Segundo a investigação, a vítima teria sido abordada por dois homens supostamente armados e colocada em um veículo.





Teria sido encontrado também uma cápsula de munição calibre 9 mm no local.

A única vereadora trans do Espírito Santo, Lari Bortolotte (Podemos), de 27 anos, mais conhecida como “Lara Camponesa”, foi sequestrada na manhã desta segunda-feira (22/8). Ela está desaparecida até o momento.