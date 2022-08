Apoiadores aguardam Jair Bolsonaro em frente ao Palácio das Artes, em BH

Militância aguarda o presidente Jair Bolsonaro próximo ao Palácio das Artes, no Centro de BH (foto: Tiago Bonna/EM/DA PRESS) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) já se reúnem na frente ao Palácio das Artes, em BH, onde vai ser realizada a solenidade de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).









O presidente vai participar da cerimônia e já está em terras mineiras. Essa é a segunda vez na semana que Bolsonaro visita Minas Gerais. Ele esteve em Juiz de Fora, na última terça-feira (16/8).





Bolsonaro já está em Belo Horizonte para inauguração do TRF-6 Com camisas da Seleção Brasileira e roupas nas cores verde e amarelo, bolsonaristas gritam: “A nossa bandeira jamais será vermelha”.





No local, muitas pessoas comentaram sobre a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a BH, ontem. Lula participou ao lado de Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas, de comício na Praça da Estação, no Centro da capital mineira.



O deputado federal Eros Biondini (PL-MG) disse, ao Estado de Minas, que as "atenções" dos apoiadores do presidente devem ser voltadas para manifestações a favor de Bolsonaro.



"São belas manifestações. Estamos dando um show por onde passamos, com motociatas. A nossa mobilização, da nossa população, retomando o gosto pela Pátria através das cores verde e amarela", disse o deputado. "Estamos dando uma festa bonita. Com a família reunida para celebrar o presidente."



A desenhista industrial Simone Marques estava na manifestação e gritou palavras contra Supremo Tribunal Federal (STF).



Para ela, os ministros do STF vêm tirando a "liberdade" da população. "Eles estão indo contra a Constituição. Eles estão acabando com a classe judicíaria desse país. O povo brasileiro está inseguro", afirmou.





De acordo com o ambulante, identificado como “Papito do Rio”, a Guarda Municipal não permitiu a venda de toalhas com o rosto do presidente Jair Bolsonaro. “Eu acompanho ele desde a facada e a guarda não deixou a gente vender nada hoje”, afirmou à reportagem.





Também no local, senhoras pediram foto com o deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) e depois confessaram não saber quem ele era. “Mas é bom, está com o presidente.”