Eymael transforma jingle em funk e viraliza

Montagem de Eymael dançando funk fez sucesso nas redes (foto: Reprodução/TikTok)

Com o início das propagandas eleitorais nessa terça-feira (16/8), as equipes dos candidatos têm se movimentado em busca de votos. Nesta quarta (17/8), o candidato Eymael (DC) postou no Instagram e no TikTok um vídeo com o seu tradicional jingle de campanha, que reforça que ele é um democrata-cristão. A versão remixada é baseada no funk carioca.