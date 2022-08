Sindicato dos Motoboys deve organizar 'motociata' pró-Lula em São Paulo

Sindicato dos Motoboys de São Paulo (Sindimoto-SP) cogita fazer uma motociata em apoio a Lula (PT) (foto: EVARISTO SA / AFP)

Sindicato dos Motoboys de São Paulo (Sindimoto-SP) cogita fazer uma motociata em favor do candidato Lula (PT), após encontro com integrantes da campanha, conforme informado pelo presidente do sindicato, Gilberto Almeida dos Santos.Esse tipo de evento ganhou muita força nos últimos anos como uma forma dos empresários de manifestar apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), argumentou Gilberto, mais conhecido por Gil, mas o plano é que essa manifestação seja feita pelos motoboys.O tema não foi tratado formalmente com o Partido dos Trabalhadores. E, ainda de acordo com Gil, os candidatos da chapa não devem comparecer por causa da segurança.Em abril, o presidenciável petista levantou uma bandeira do Sindimoto paulista, acenando para a categoria.A diretoria do sindicato se reuniu com Alckmin no final de julho.