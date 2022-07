Bolsonaro antes de reunião com embaixadores: 'Não dormi. Febre, gripe'

"Eu queria estar na praia uma hora dessas do lado de vocês, é lógico. Eu entendo que o que acontece comigo é uma missão, cumprir essa missão. Não dormi a noite toda, febre, gripe.” Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro (PL) relatou a apoiadores sobre sua rotina presidencial na manhã desta segunda-feira (18), no Palácio da Alvorada.

Reunião com apoiadores

Nesta tarde, o presidente tem agendada uma reunião com 40 embaixadores de países estrangeiros, para que ele mostre dados sobre as eleições passadas, a fim de atacar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro, mesmo com especialistas afirmando a segurança do sistema.Apesar de não ter provas para sustentar suas acusações sobre a segurança da urna eletrônica, Bolsonaro adota os ataques como uma estratégia eleitoral.

Bolsonaro não acredita na veracidade dos votos colhidos pelo sistema eleitoral brasileiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

O encontro com os embaixadores não teve o tema confirmado na agenda oficial do Governo Federal, divulgada pela Presidência. O que se sabe até então sobre o possível tema vem de informações passadas por Bolsonaro em suas transmissões on-line semanais. Na reunião da última quinta-feira (14/7), o presidente afirmou “nada vai ser inventado da minha parte, porque o mundo tem que saber como é o sistema eleitoral brasileiro”.

A lista de convidados para a reunião ainda é incerta. Alguns representantes em Brasília de países como Reino Unido e Suécia informaram que não tinham sido convidados até o último sábado (16/7).

