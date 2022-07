Kalil fala em tirar o presidente de Brasília

À noite Alexandre Kalil abandonou as críticas ao participar de uma festa junina na ocupação Rosa Leão, na comunidade Izidora, Região Norte de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Pré-candidato ao governo de Minas nas eleições de outubro de 2022, Alexandre Kalil (PSD) criticou, na manhã de ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL), e o chamou de “genocida de Brasília”. A crítica foi feita por Kalil ao comentar a atuação na pandemia de COVID-19, desde março de 2020. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) também foi criticado. “Não achem que a pandemia foi o pior momento da vida de vocês não, foi da minha também, foi da minha também. Eu sabia o tamanho da minha responsabilidade, eu tinha noção do que eu tinha que fazer. Eu não escondi debaixo da mesa, não, escrevi protocolo colorido não, eu entreguei cesta básica, eu alimentei o meu povo”, afirmou Kalil, prefeito de Belo Horizonte entre janeiro de 2017 e março de 2022.





“Nós vamos fazer isso para Minas Gerais. Nós vamos colocar essa gente para fora, nós vamos colocar o genocida de Brasília para fora e nós vamos colocar, e nós vamos ocupar a cadeira de governador de Minas. Aliás, uma cadeira que está vazia há quatro anos”, completou Kalil, em pronunciamento durante encontro em BH com lideranças comunitárias e sociais. Segundo dados de ontem do Ministério da Saúde, 673.339 pessoas morreram no Brasil por conta do novo coronavírus. Foram 32.830.844 casos registrados, com 31.119.463 recuperados.





Questionado pelo Estado de Minas, Kalil também comentou sobre a visita de Bolsonaro a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ontem, o presidente esteve no município para participar da Marcha para Jesus. “É Marcha para Jesus. Que fique todo mundo em paz, orando. Uberlândia está com a cabeça elevada para Deus, para Jesus. Agora, quem for lá aproveitar não tem problema. É paz”, afirmou o ex-prefeito. Uberlândia foi o palco onde Kalil e Lula (PT), pré-candidato à Presidência, fizeram o primeiro ato público como aliados para 2022. O encontro aconteceu há pouco menos de um mês, em 15 de junho.





Festa junina

Pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições de outubro de 2022, Alexandre Kalil (PSD) bateu ponto na noite de ontem na ocupação Rosa Leão, na região de Izidora, na Zona Norte de Belo Horizonte. Evitando as costumeiras críticas ácidas aos opositores políticos, o ex-prefeito da capital mineira disse que – junto ao senador Alexandre Silveira (PSD) – “vai caminhar com Lula para ganhar a eleição no fim do ano”.





“Não vim aqui para fazer discurso político, mas, sim, dizer que uma das coisas mais legais que aconteceram na minha administração foi a Izidora e também as comunidades de Rosa Leão e Esperança. Aprendi muito com todo mundo aqui. Aprendi como não se trata gente. Aqui tem gente igual a nós”, iniciou Kalil durante o Arraiá da Resistência.





Na sequência, o ex-comandante do Atlético relembrou a situação da comunidade local ao assumir a principal cadeira do Executivo de BH. “Saibam que quatro mil famílias daqui não tinham o direito de frequentar um posto de saúde quando eu entrei na Prefeitura de Belo Horizonte”, afirmou Kalil, destacando que um projeto junto à ONU está em curso visando à urbanização completa de Izidora.





Instalada na região da Granja Werneck, vetor norte da capital, a Izidora abriga milhares de famílias em ocupações urbanas de luta por moradia digna. Além de Rosa Leão e Esperança, as ocupações Helena Greco e Vitória integram a área. No fim do discurso, Kalil disse que o local, na verdade, já não compreende mais uma ocupação e criticou o preconceito com os moradores da região. “As crianças são discriminadas porque o tênis está sujo de barro na escola. Isso aqui já foi uma ocupação, mas hoje é a décima regional de Belo Horizonte”, finalizou.