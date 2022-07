Prefeitura de Santos Dumont exonera servidores por suspeita de nepotismo

A Câmara Municipal de Santos Dumont, município localizado na região da Zona da Mata Mineira, exonerou quatro servidores por suspeita de nepotismo. A informação foi confirmada na quarta-feira (6/7).

A denúncia foi feita pelo vereador Felipe Chaves, que enviou um ofício ao Ministério Público da Comarca de Santos Dumont que pedia "a tomada de providências quanto às possíveis irregularidades na contratação/nomeação de pessoal nos quadros dos Poderes Executivo Municipal e Legislativo Municipal, em possível afronto à Lei Municipal n° 4.033 de 2009 que proíbe a prática de nepotismo no âmbito do Município de Santos Dumont".

Investigação de nepotismo na prefeitura

No último mês de maio, o MPMG já analisava um caso de suspeita de nepotismo na prefeitura de Santos Dumont, pois em abril, a filha do prefeito Carlos Alberto de Azevedo (Betinho, Cidadania) foi nomeada como diretora na Secretaria Municipal de Administração, com salário de R$ 5.500, segundo o Portal da Transparência. Após as análises, a Câmara entendeu que não houve nenhuma irregularidade na nomeação.