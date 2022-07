Romeu Zema toma quarta dose da vacina contra COVID-19

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), recebeu nesta quinta-feira (7/7) a quarta dose da vacina contra COVID-19, no Centro de Saúde Dom Orione, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Zema aproveitou a deixa para relembrar da importância da vacinação e de se ampliar a imunização com as duas doses de reforço, que é a forma cientificamente comprovada para evitar complicações com a doença.