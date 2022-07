Ministro da Defesa sobre violência nas eleições: 'Não existe preocupação'

Uma das preocupações da parlamentar é sobre a quantidade de cidadãos brasileiros armados e que podem causar um movimento violento nas eleições. Em resposta à deputada, o general afirmou que as Forças Armadas não veem risco de violência.



"A preocupação que a senhora expõe nos seus comentários em relação ao emprego da inteligência internamente e, não sei se foi essa a intenção, no que diz respeito ao processo eleitoral, eu nego e não existe esse tipo de preocupação", disse o general na audiência.



