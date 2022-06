Advogado de Milton Ribeiro é o mesmo de Michelle Bolsonaro

Mais cedo, o advogado prestou entrevista e disse que não vê "motivo concreto" para a prisão de Ribeiro.



Para Daniel Bialski, "parece que essa prisão preventiva não possui contemporaneidade (os fatos ocorreram há muito tempo) e não haveria nem razão e ou motivo concreto para essa custódia antecipada".

Bialski também afirmou que vai pedir um habeas corpus em benefício do ex-ministro.

O advogado também defende Michelle Bolsonaro. Ele representa a primeira-dama em ações de danos morais movidas contra jornalistas e quem fez ataques à primeira-dama nas redes sociais. A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar posts publicados contra Michelle.

Bialski também atua na defesa do ex-governador do Rio Sergio Cabral, que segue preso após dezenas de condenações por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato.

Na época, ao ser questionada sobre as investigações que apontavam acusações contra o ministro no caso do bolsolão do MEC, Michelle disse que “Deus provaria que ele é uma pessoa honesta”.





“Eu posso dizer que amo a vida dele, tá?!”, acrescentou Michelle.





A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi uma das pessoas que defenderam Milton Ribeiro quando ele foi exonerado do Ministério da Educação em 28 de março deste ano.