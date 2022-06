PSDB decide apoiar pré-candidatura do MDB à Presidência da República

Cúpulas de PSDB e MDB se reuniram no gabinete de Tasso Jereissati, cotado para vice de Tebet (foto: ASSESSORIA SIMONE TEBET/DIVULGAÇÃO)





Brasília – O PSDB fechou acordo ontem para apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República, depois de reunião com caciques das duas legendas, no gabinete do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), cotado para vice na chapa. O Cidadania, que formou federação com o PSDB, também está na aliança. A formalização do acordo arranjo deve ser feita hoje em reunião da Executiva Nacional do PSDB, em Brasília,, mesmo sem unanimidade dentro do partido.





A reunião da Executiva nacional do PSDB está prevista para as 11h de hoje. A expectativa agora é se o nome do senador Tasso Jereissati será indicado como vice da chapa de Simone Tebet. "Nesse importante momento da história do país será encaminhado, nessa quinta-feira, na Executiva Nacional do PSDB a proposta de coligação com o MDB para eleição de Presidente da República com o nome da senadora Simone Tebet", anunciou a cúpula da legenda pelo Twitter.





"Mais um passo dado em direção à união do centro democrático. @MDB_Nacional @PSDBoficial @23cidadania caminham para um momento histórico a favor da reconstrução do Brasil", afirmou Simone Tebet pelas redes sociais. Os líderes tucanos consideraram que não era mais possível adiar a aliança, diante da grande proximidade da eleição, que tem o primeiro turno marcado para 2 de outubro, menos de quatro meses. Mesmo porque, o pré-candidato do partido, o ex-governador João Doria, já desistiu há duas semanas de disputar o Palácio do Planalto.





Para fechar o acordo, o MDB do Rio Grande do Sul foi a apoiar a candidatura à do governador tucano Eduardo Leite. Ele chegou a renunciar para disputar as prévias do partido com Doria, em novembro do ano passado, mas foi derrotado. Diante da impossibilidade de concorrer ao Planalto, Leite voltou a articular sua candidatura ao governo gaúcho.





Agora, com a aliança, o MDB abre mão, então, da candidatura de Gabriel Souza no Rio Grande do Sul, para receber o apoio dos tucanos a Simone Tebet no cenário nacional. A desistência de Gabriel Souza ficou acertada na terça-feira, em reunião entre ele , o presidente do MDB no estado, Fábio Branco, e o ex-governador gaúcho Germano Rigotto (MDB). Rigotto já havia adiantado no início desta semana que o acordo com o PSDB está praticamente fechado.





Mesmo com o acordo no Sul do país, ainda há dificuldades da cúpula tucana com o MDB em Minas Gerais e Pernambuco. A reunião de ontem teve a presença dos presidentes do PSDB, Bruno Araújo; do MDB, Baleia Rossi; do Cidadania, Roberto Freire; do líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF), e do secretário-geral do PSDB, deputado Beto Pereira (MS).