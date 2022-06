Bolsonaro mostrará 'o que é o Brasil' em reunião com Biden

O presidente Bolsonaro ainda relatou que a primeira-dama Michelle o acompanhará em viagem aos EUA (foto: Alan Santos/PR)













“Eu não iria à Cúpula. Não iria aparecer em fotografia, mas foi feito um diálogo com o assessor do senhor Joe Biden. Foi acertado uma bilateral e vamos conversar com ele mostrando o que é o Brasil. Vamos falar sobre segurança alimentar. O mundo não vive mais sem o Brasil a não ser passando fome. Falar, se ele tiver alguma pergunta sobre a minha ida à Rússia. Lógico, o que eu puder falar eu vou falar. O que eu não puder falar, não vou falar. Não tenho conversa em off com nenhum chefe de estado do mundo”, apontou.





O presidente Bolsonaro ainda relatou que a primeira-dama Michelle o acompanhará em viagem aos EUA.





Recomeço

Ontem, questionado pelo SBT News se o encontro seria um recomeço, Bolsonaro confirmou, mas ponderou que tudo "depende do que acontecer". "Ele não vai, no meu entender, querer impor algo que eu deva fazer na Amazônia. Eu acho que ele me conhece, conhece mais do que a mim, conhece a região. Não podemos relativizar a nossa soberania", afirmou.