Vídeo: presidente do Bradesco elogia Exército brasileiro

Diretor-presidente do Bradesco grava vídeo exaltando as Forças Armadas Brasileiras (foto: Reprodução)

Octavio de Lazari Junior, diretor-presidente do Banco Bradesco, aparece em um vídeo fazendo exaltações ao Exército Brasileiro e contando sobre o período em que serviu as forças militares.

O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção de opositores do presidente Jair Bolsonaro, que criticaram o banco. Veja o vídeo no fim do texto.





"Sou o CEO presidente do Banco Bradesco, onde trabalho há 43 anos. Mas há quatro décadas, eu me apresentava assim: soldado 939 Lazari, ao seu comando", diz Lazari.









Em maio, durante o Fórum Econômico de Davos, o banqueiro afirmou que "a democracia é consolidada é não corremos riscos" de um golpe militar.





Em 2018, Lazari disse que a eleição de Bolsonaro dava um sentimento revigorante para que se iniciasse um novo ciclo de reformas para modernização do Brasil.





"Aliança promíscua" e "fala golpista" foram algumas das críticas tecidas por João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

João Paulo também afirmou, ao "Blog do Noblat", que essa fala cria "ideia de que os bancos, assim como o exército, querem participar de uma forma do processo eleitoral".

Na sexta-feira (05/06/2022), o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, divulgou video em que exalta o "nosso Exército" e diz sentir saudade dos tempos de recruta.



Em tom de campanha, o banqueiro encerra a gravação com um aviso: "O soldado 939 continua de prontidão". pic.twitter.com/28rjK6kvQz %u2014 Corrente do Bem%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@corrente_clara) June 5, 2022