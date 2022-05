Bolsonaro sobre caso Genivaldo: "A imprensa sempre ao lado da bandidagem"

Jair Bolsonaro (PL), presidente da República (foto: Clauber Cleber Caetano/Presidência da República) O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta segunda-feira (30/05) a abordagem policial que culminou na morte de Genivaldo de Jesus Santos na última quarta-feira (25) em Umbaúba, cidade do Sergipe. O governante abordou o caso em visita ao Recife, capital de Pernambuco, onde acompanha o impacto das chuvas no município.





GloboNews chamou esse bandido de suspeito. E o outro policial, de outra esfera, ao abater esse marginal, vocês realmente foram numa linha completamente diferente", afirmou. "Eu lamento o ocorrido há duas semanas, aproximadamente, por dois policiais rodoviários federais , que ao tentar tirar um elemento da pista, ele conseguiu sacar a arma de um deles e executou um deles. Achamou esse bandido de suspeito. E o outro policial, de outra esfera, ao abater esse marginal, vocês realmente foram numa linha completamente diferente", afirmou.





Em seguida, Bolsonaro disse que a lei vai ser seguida e defendeu o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Genivaldo morreu após abordagem violenta de dois policiais rodoviários federais, na BR-101, em Sergipe. Ele foi imobilizado e depois colocado no porta-malas de uma viatura, sendo aprisionado com gás. Após alguns instantes, quando os agentes abriram o porta-malas, o homem já não se mexia mais.





"Vai ser seguida a lei, a gente lamenta o ocorrido nos dois fatos, nos dois episódios, lamenta muito o ocorrido, e vamos, de acordo com o órgão competente, no caso, você cita o órgão, mas é Ministério Público, é a Polícia Federal que já teria afastado, não podemos generalizar tudo que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós, nos momentos difíceis, na pista geralmente, geralmente não, são os primeiros a chegarem para prestar o socorro. Vamos respeitar, todo mundo, a dor desse momento, que o povo de Pernambuco, de Recife, sofrem, e volta tudo à normalidade rapidamente, a Justiça vai investir nesse caso", completou.





Por fim, Bolsonaro voltou a atacar a imprensa e dizer que a lei vai ser cumprida. "Tenho certeza, será feito justiça, né? Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem um lado: o lado da bandidagem. Como, lamentavelmente, grande parte de vocês se comportam, sempre tomam as dores do outro lado. Lamentamos o ocorrido, vamos com serenidade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos, de fato, justiça".





Em nota, a PRF diz que o procedimento de abordagem tomou tais proporções devido à "agressividade" do homem. "Foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Umbaúba", afirmaram.





O Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe divulgou o resultado da morte de Genivaldo e, conforme o texto, a vítima morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE).