Homem morre depois de abordagem policial violenta, em Sergipe

Homem não resistiu a abordagem violenta dos policiais (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um homem, de 38 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (25/5), após uma abordagem violenta por dois policiais rodoviários federais, na BR-101. O registro foi feito por moradores do município de Umbaúba, em Sergipe.





A vítima teria sido imobilizada e depois colocada dentro do porta-malas na viatura, sendo aprisionado com gás. Veja as imagens abaixo:





Durante a abordagem, cidadãos que estavam próximos do acontecimento falavam "vai matar o cara aí dentro". Após alguns instantes, quando os agentes abrem o porta-malas, o homem já não se mexe mais.





A vítima foi identificada como Genivaldo de Jesus Santos, pelo G1. De acordo com jornais locais, a morte foi confirmada pela gerente do hospital do município, Cecília Bruneli.





Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que o procedimento de abordagem tomou tais proporções devido à "agressividade" do homem.





"Foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Umbaúba", afirmaram.





Conforme a declaração, a vítima teria passado mal durante o deslocamento, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital José Nailson Moura, onde foi constatado o óbito.





Ainda segunda a PF, uma ocorrência foi registrada na Polícia Judiciária para apurar o caso.





"A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe lamenta o ocorrido e informa que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos".





Nas redes sociais, a população pede justiça pelo ocorrido.





Uma das cenas mais bárbaras do Brasil bolsonarista. Transformaram a viatura numa câmara de gás. Ainda é possível que sejam elogiados pelo presidente, como os policiais da chacina no Rio. Esses assassinos sádicos têm que ser presos. Minha solidariedade aos familiares de Genivaldo. pic.twitter.com/UHjUxEv9zB %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 26, 2022





Genivaldo foi morto em uma câmara de gás. Uma prática nazista foi reproduzida no meio da rua, pela polícia, com todo mundo filmando.



Me desculpem os otimistas, mas esse país jamais terá jeito. Esse lugar é um cancro, uma pústula de imoralidade e violência. %u2014 italo (@medeixemempaz) May 26, 2022





Uma pessoa ser executada, de maneira extremamente cruel, numa câmara de gás improvisada. Não sei o que dizer, não sei o que pensar. Sinto. Sinto revolta, desespero, tristeza. Justiça por Genivaldo de Jesus.

Sergipe

assassinado %u2014 A Fifi (@simeusoufifi) May 26, 2022

Mataram um homem negro fazendo uma câmara de gás em uma viatura policial

MATARAM UM HOMEM NEGRO

FAZENDO UMA CÂMARA DE GÁS

EM UMA VIATURA POLICIAL



NÃO DEIXEM DE FALAR SOBRE ISSO

Assassinaram Genivaldo De Jesus Santos %u2014 Sil %u2728vai ver o harry%u2728 (@docedeleiteh) May 26, 2022