Bruno Engler convoca apoiadores para recepcionar Bolsonaro em BH

Deputado estadual Bruno Engler quer que apoiadores de Bolsonaro compareçam ao aeroporto para recepcioná-lo em BH (foto: Luiz Santana/ALMG)

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) convocou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a recepcioná-lo no aeroporto durante a visita a Belo Horizonte prevista para esta quinta-feira (26/5).





Após participar de uma entrega de moradias em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Bolsonaro desembarca por volta das 17h de amanhã em BH, onde marcará presença na posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).





“Muita gente nos procurou querendo fazer a motociata. Entrei em contato com a Presidência da República e disseram que será permitido acompanhar o comboio presidencial ao longo do trajeto”, disse o parlamentar à Rádio Super.





“Mas é preciso se inscrever no link que estamos divulgando em nossa rede social e chegar o quanto antes no aeroporto para fazer o credenciamento e os procedimentos de segurança”, complementou.





Segundo Bruno Engler, o passeio de moto em BH será organizado em outra ocasião. “Não será aquela motociata planejada com antecedência, mas não vai faltar oportunidade para planejarmos uma dessas depois”.





A comitiva de Bolsonaro deve sair do Aeroporto da Pampulha às 17h30.